Леброн Джеймс показал свою коллекцию кроссовок

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время паузы в чемпионате НБА записал видео, на котором продемонстрировал болельщикам свою обширную коллекцию кроссовок.

Видео Джеймса было опубликовано в годовщину выхода знаменитой модели Air Max 1, которые были выпущены 26 марта 1987 года.

Видео доступно на странице Swish Daily в YouTube.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.



НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.