Кириленко: исполком РФБ утвердит итоговую таблицу чемпионата России, но спешить не будет
Итоговое положение чемпионата России утвердит исполком Российской федерации баскетбола, из-за форс-мажорной ситуации спешки не будет, сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.
«Лига передаст нам итоговую классификацию на утверждение, мы соберём исполком и утвердим её. Спешки тут не должно быть. Всем ясно, что произошёл форс-мажор и это займёт определённое время», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Сегодня, 27 марта, Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. При этом было объявлено, что чемпион определён не будет.
На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.
Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет
Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.
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