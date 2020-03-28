Баркли: ключ к успеху «Лейкерс» – Энтони Дэвис
Прославленный баскетболист член Зала славы Чарльз Баркли считает, что главную роль в противостоянии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет Энтони Дэвис, а не Леброн Джеймс.
«Ключ к успеху «Лейкерс» – Энтони Дэвис. Леброн сделает своё дело. Как по мне, ключевой игрок – именно Дэвис.
У «Клипперс» нет никого, кто смог бы противостоять Дэвису. Но у них есть те, кто сможет держать Леброна – Пол Джордж и Кавай Леонард. Им некем защищаться против Дэвиса. Если «Лейкерс» выиграют чемпионат, это будет благодаря Энтони», — приводит слова Баркли TalkBasket.
В нынешнем регулярном чемпионате «Лейкерс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Клипперс» занимает второе место на Западе.
Мэджик Джонсон видит в Леброне Джеймсе себя и Ларри Бёрда
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