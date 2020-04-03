Баскетбольная Евролига рассматривает вариант доиграть оставшуюся часть сезона в Москве

Евролига рассматривает несколько вариантов продолжения сезона-2019/2020. Один из них предусматривает проведение матчей в Москве. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на исполнительного директора турнира Эдварда Скотта.
В настоящее время существует несколько вариантов возобновления сезона. Первый предполагает проведение всех оставшихся игр в обычном формате. При втором варианте матчи пройдут в более сжатые сроки в одном или нескольких городах.
По словам Скотта, если будет принято решение провести остаток сезона в одном городе, то необходимо, чтобы в выбранном месте были две арены. Таким требованиям отвечают Афины, Москва и Стамбул.
«У игроков, тренеров и работников команд будет около трёх дней, чтобы вернуться в расположение клубов. Затем будет введён обязательный 14-дневный карантин. И как только все команды будут готовы, начнётся мини-сезон. В общей сложности он займёт около месяца. Этот период гарантирует здоровье спортсменов», — рассказал Скотт.
Напомним, сезон прерван из-за пандемии коронавируса. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.
- 3 апреля 2020
-
10:21
-
09:02
-
00:47
- 2 апреля 2020
-
23:58
-
23:38
-
21:58
-
20:58
-
19:56
-
17:34
-
16:55
-
13:10
-
12:44
-
11:47
-
10:27
-
09:07
- 1 апреля 2020
-
23:12
-
21:47
-
19:51
-
18:41
-
17:52
-
16:00
-
14:59
-
13:00
-
11:59
-
11:10
-
09:51
-
05:26
-
00:39
- 31 марта 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:30
-
20:34
-
19:24
-
18:49
-
17:52