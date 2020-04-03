Баскетбольная Евролига рассматривает вариант доиграть оставшуюся часть сезона в Москве

Евролига рассматривает несколько вариантов продолжения сезона-2019/2020. Один из них предусматривает проведение матчей в Москве. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на исполнительного директора турнира Эдварда Скотта.



В настоящее время существует несколько вариантов возобновления сезона. Первый предполагает проведение всех оставшихся игр в обычном формате. При втором варианте матчи пройдут в более сжатые сроки в одном или нескольких городах.



По словам Скотта, если будет принято решение провести остаток сезона в одном городе, то необходимо, чтобы в выбранном месте были две арены. Таким требованиям отвечают Афины, Москва и Стамбул.



«У игроков, тренеров и работников команд будет около трёх дней, чтобы вернуться в расположение клубов. Затем будет введён обязательный 14-дневный карантин. И как только все команды будут готовы, начнётся мини-сезон. В общей сложности он займёт около месяца. Этот период гарантирует здоровье спортсменов», — рассказал Скотт.



Напомним, сезон прерван из-за пандемии коронавируса. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.

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