Тренеры «Лейкерс» не делали тест на коронавирус. В команде было два заразившихся игрока

Наставник «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что тренерский штаб команды не делал тесты на коронавирус, хотя в клубе было два подтверждённых случая у игроков.

В калифорнийском клубе приняли решение протестировать всех игроков на заражение коронавирусом после того, как стало известно, что четыре случая заболевания зафиксированы в «Бруклин Нетс». Именно с этой командой «Лейкерс» провели последнюю игру перед приостановкой регулярного чемпионата НБА.



«Тесты прошли только наши игроки. Они следовали рекомендациям врачей. Медики не просили тренеров пройти тестирование. Мы понимали, что тестов не хватает. В итоге не стали проходить обследование.

Не знаю имён заразившихся игроков нашей команды. У меня нет никаких проблем с этим», – приводит слова Вогеля ESPN.



Напомним, первым игроком НБА с диагнозом COVID-19 стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Француз уже полностью здоров.