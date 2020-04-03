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Главный тренер «Уорриорз» Керр рассказал о схожести Дрэймонда Грина и Майкла Джордана

Главный тренер «Уорриорз» Керр рассказал о схожести Дрэймонда Грина и Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр приравнял соревновательный дух форварда команды Дрэймонда Грина к тому, что демонстрировал его одноклубник по «Чикаго Буллз», легендарный Майкл Джордан.

«Безумный соревновательный дух — вот где отличие. С Майклом, с Дрэймондом в качестве одноклубника и подопечного ты чувствуешь это. Ты слышишь это. Ты видишь это каждый день», – приводит слова Керра Clutch Points.

Ранее специалист признался, что его команда из-за турнирного положения, скорее всего, не будет доигрывать сезон НБА, если лига решит его возобновить.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Керр: если НБА возобновит сезон, маловероятно, что «Уорриорз» будут его доигрывать
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