Гомельский — о гражданстве США у Кириленко: он порядочный человек

Вице-президент Федерации баскетбола Москвы, известный баскетбольный тренер Евгений Гомельский прокомментировал слова Андрея Кириленко о том, что у него есть паспорт гражданина США.

«Неприятный, конечно, вопрос. Он муссируется обычно за спиной, редко об этом говорят вслух. Мнения у людей разные. Мы сейчас считаемся демократической, открытой страной. Нельзя считать это большим нарушением. Надо учитывать, что он провёл десять сезонов в лиге НБА. Десять лет прожил в Америке, был там далеко не на последних ролях, выступал за команду «Юта Джаз» и был там действительно человеком, за которого приходило болеть очень много народу. Конечно, для него это было приятным времяпрепровождением не только в материальном плане, но и в моральном. Я бы не стал сейчас вдаваться в подробности, что можно, что нельзя. Никаких страхов по этому поводу нет, на мой взгляд.



Хотелось бы, чтобы отношения с Соединенными Штатами были намного лучше, чем сейчас. Особенно я беру политическую атмосферу. Тут накладывает свой отпечаток то, что мы являемся идеологическими противниками с Соединенными Штатами, поэтому любое упоминание, кто гражданин, кто нет, вызывает некоторую оторопь у тех, кто считает, что это неправильная вещь. Я бы не стал сильно осуждать и сильно хвалить.



Кириленко был обязан присягнуть на верность США? Я не очень знаю все правила посвящения. Я гражданство получать не собираюсь нигде, тем более в Соединенных Штатах, поэтому мне сейчас трудно судить о юридической подоплёке. У него большая семья, у него родились дети в Штатах. У него там серьёзные зацепки. А что касается удобства, то мне трудно сейчас судить и говорить. По крайней мере я его всегда расцениваю как порядочного человека. Я за спиной никогда от него гадостей не слышал. Не помню, чтобы он себя неправильно где-то вёл. А что касается его выбора, то это его выбор. И диктовать ему, где ему быть и что ему делать, я бы не стал», — цитирует Гомельского «Правда».