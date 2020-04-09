Леброн Джеймс рассказал, что не готов смириться с отменой сезона в НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не сможет смириться с ситуацией, при которой сезон-2019/2020 завершится досрочно.
«Безопасность, конечно, превыше всего. Но я не думаю, что смогу найти успокоение в ситуации, если у нас не получится доиграть сезон», – приводит слова Джеймса журналист Марк Медина в «Твиттере».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
На карантине Леброн Джеймс устроил виртуальную вечеринку.
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