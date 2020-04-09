Макколлум пояснил свою фразу о том, что игроки НБА живут «от зарплаты до зарплаты»

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум получил большую порцию критики за то, что ранее заявил, что ряд игроков НБА живут «от зарплаты до зарплаты». Он решил выступить с пояснением своих слов.



«Я не пытался сказать, что вы должны жалеть нас. Мы зарабатываем миллионы долларов. Я не говорю, что у меня проблемы. Но многие игроки, особенно те, кто проводит первые годы в лиге, ещё не могут разобраться с определёнными вещами. Они уже наняли агентов или собираются это сделать, стараются правильно распорядиться своим бюджетом. Есть у вас деньги или нет — экономический кризис не может пройти бесследно и не сказаться на вас или ваших близких», – сказал Макколлум в эфире NBC Sports.

Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.