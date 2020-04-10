Агент: отмена просмотров в НБА ставит в затруднительное положение игроков из Европы

Агент Артурс Калнитис, представляющий интересы игроков выступающих в НБА, отметил, что многие игроки лишатся возможности «показать товар лицом», если все преддрафтовые мероприятия и индивидуальные просмотры за океаном будут отменены из-за пандемии коронавируса.

«Преддрафтовые тренировочные мероприятия в США, а особенно индивидуальные просмотры в клубах дают молодым баскетболистам возможность показать себя во всей красе. Я говорю о ребятах 18-20 лет, которые пока получают не так много игрового времени в своих клубах. Скауты могут приезжать и просматривать их, но по 5-6 минутам, проведённым на паркете, сложно сделать какие-то серьёзные выводы. Поэтому преддрафтовые мероприятия в США — ключевые для клубов. Их отмена из-за пандемии коронавируса ставит в затруднительное положение многих европейских игроков. Речь идёт о баскетболистах, которые могут быть выбраны в концовке первого раунда (топ-30) или во втором раунде (топ-60) драфта. Менеджеры и скауты НБА уже не готовы делать выбор, опираясь только на видео. Так было 10-15 лет назад.



Форвард «Маккаби» Дени Авдич будет выбран на драфте в первой десятке, — отметил агент. — Также в первом раунде, с высокой долей вероятности, попадут разыгрывающий «Виллербана» Тео Маледон и защитник «Ульма» Киллиан Хейс. Им ничто не помешает. А вот таким игрокам, как например, Алексей Покушевски из «Олимпиакоса», было бы очень важно поехать в США и показать себя. Из нашего агентства никто не будет выставляться в этом году. Считаю, что это большой риск, но к каждому случаю надо подходить индивидуально», — рассказал Калнитис в интервью «Известиям».