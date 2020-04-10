Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Док Риверс: Кавай будет в феноменальной форме, когда сезон НБА возобновится

Док Риверс: Кавай будет в феноменальной форме, когда сезон НБА возобновится
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс выразил уверенность, что вынужденная пауза в чемпионате НБА не скажется на лидерах команды Кавае Леонарде и Поле Джордже. Он отметил, что все игроки проделывают прекрасную работу во время карантина и будут в феноменальной форме после его окончания.

«Я знаю, что Кавай перерабатывает сейчас. Могу вам это гарантировать. У него не было возможности работать летом. Сейчас же он сможет хорошо потренироваться. Леонард будет в феноменальной форме после рестарта сезона. То же самое относится и к Джорджу», – приводит слова Риверса ESPN.

Напомним, что для поддержания тонуса во время пандемии коронавируса в «Клипперс» организовали для своих баскетболистов тренировки в режиме видеоконференции.

«Клипперс» организовали для своих баскетболистов групповые онлайн-тренировки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020