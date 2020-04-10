Док Риверс: Кавай будет в феноменальной форме, когда сезон НБА возобновится
Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс выразил уверенность, что вынужденная пауза в чемпионате НБА не скажется на лидерах команды Кавае Леонарде и Поле Джордже. Он отметил, что все игроки проделывают прекрасную работу во время карантина и будут в феноменальной форме после его окончания.
«Я знаю, что Кавай перерабатывает сейчас. Могу вам это гарантировать. У него не было возможности работать летом. Сейчас же он сможет хорошо потренироваться. Леонард будет в феноменальной форме после рестарта сезона. То же самое относится и к Джорджу», – приводит слова Риверса ESPN.
Напомним, что для поддержания тонуса во время пандемии коронавируса в «Клипперс» организовали для своих баскетболистов тренировки в режиме видеоконференции.
«Клипперс» организовали для своих баскетболистов групповые онлайн-тренировки
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