Четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер согласился стать президентом футбольного «Лиона»

Бывший разыгрывающий сборной Франции, «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер согласился стать президентом футбольного клуба «Лион». Прославленный баскетболист может сменить на этом посту Жан-Мишеля Ола.



«Для меня большая честь, что Жан-Мишель рассматривает мою кандидатуру на этот пост. Я знаю, мне необходимо многому научиться. Но, если однажды он попросит меня вступить в должность, нельзя будет ответить отказом», — приводит слова Паркера So Foot.



Ола ранее назвал Паркера потенциальным преемником. Не исключено, что Тони возглавит «Лион» в 2024 году.

Паркер — один из самых успешных в истории баскетболистов сборной Франции. Четырёхкратный чемпион НБА и MVP финала лиги 2007 года. В составе национальной команды Тони Паркер — чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр континентального первенства.