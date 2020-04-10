Четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер согласился стать президентом футбольного «Лиона»

Бывший разыгрывающий сборной Франции, «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер согласился стать президентом футбольного клуба «Лион». Прославленный баскетболист может сменить на этом посту Жан-Мишеля Ола.
«Для меня большая честь, что Жан-Мишель рассматривает мою кандидатуру на этот пост. Я знаю, мне необходимо многому научиться. Но, если однажды он попросит меня вступить в должность, нельзя будет ответить отказом», — приводит слова Паркера So Foot.
Ола ранее назвал Паркера потенциальным преемником. Не исключено, что Тони возглавит «Лион» в 2024 году.
Паркер — один из самых успешных в истории баскетболистов сборной Франции. Четырёхкратный чемпион НБА и MVP финала лиги 2007 года. В составе национальной команды Тони Паркер — чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр континентального первенства.
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