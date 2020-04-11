Перкинс: Леброн не человек

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил игру звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Леброн Джеймс не человек. Он сможет поддерживать этот уровень игры в течение следующих 5 лет», — написал Перкинс в своём «твиттере».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.
Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 100 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 376 тыс.
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