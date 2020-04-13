Саврасенко: Единая лига не может рисковать здоровьем ни игроков, ни судей, ни болельщиков

Генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко поделился своим мнением о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ из-за пандемии коронавируса. По словам Саврасенко, после матча с «Калевом» игроки «Локомотива» были вынуждены уйти в самоизоляцию, из-за того что у одного из членов команды противника был выявлен коронавирус.

«Единая Лига ВТБ не может рисковать здоровьем ни игроков, ни судей, ни болельщиков. Игроки тренируются дистанционно. Тренер выписал всем программы, по которым они занимаются дома. Мы, конечно, ждём, когда откроют наш «Баскет-Холл», чтобы приступить к полноценному тренировочному процессу», — сказал Саврасенко во время онлайн-конференции руководителей краснодарских клубов.