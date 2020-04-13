Мать центрового «Миннесоты» Таунса умерла от коронавируса
Жаклин Круз, мать центрового клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, умерла от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба «волков».
В конце марта Таунс объявил, что его мать находится в искусственной коме после обнаружения коронавируса. Вскоре стало известно, что отец баскетболиста тоже подхватил инфекцию.
НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
Коронавирусом заразилось уже почти 1,9 млн человек в мире. От инфекции скончалось более 117 тыс., выздоровело около 438 тыс. человек.
У матери центрового «Миннесоты» Таунса выявлен коронавирус, она находится в коме
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