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«Мечта любой женщины». Яннис Адетокунбо показал, как будет выглядеть после карантина

«Мечта любой женщины». Яннис Адетокунбо показал, как будет выглядеть после карантина
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал фотографию, на которой он показал, как будет выглядеть после окончания карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Мечта любой женщины», – подписал снимок баскетболист.

Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

На момент паузы Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP регулярного сезона-2019/2020 ао версии журналистов. По итогам опроса, проведённого в марте, он набрал 670 баллов из 700 возможных.

Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP сезона-2019/2020 по мнению журналистов
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