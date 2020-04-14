«Мечта любой женщины». Яннис Адетокунбо показал, как будет выглядеть после карантина

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал фотографию, на которой он показал, как будет выглядеть после окончания карантина, вызванного пандемией коронавируса.



«Мечта любой женщины», – подписал снимок баскетболист.

Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.



На момент паузы Адетокунбо является лидером в борьбе за награду MVP регулярного сезона-2019/2020 ао версии журналистов. По итогам опроса, проведённого в марте, он набрал 670 баллов из 700 возможных.