Заманский: не видно игроков, которые способны заменить Шведа и Фридзона в сборной России

Директор академии баскетбола «Зенита» Игорь Заманский поделился своими мыслями о перспективах национальной команды. Функционер выразил надежду, что результаты сборной не будут идти по нисходящей. Вместе с тем он признал, что замены ветеранам сборной пока не видно.

«Хотелось бы верить, что сборная не будет двигаться только по нисходящей. Но я уже говорил, что нужна свежая кровь, которая будет подпирать нынешний состав. Но пока не видно игроков, которые способны заменять Фридзона, Шведа… Надеюсь, что молодёжь себя покажет.

Популяризация баскетбола в России? Естественно, уступаем и футболу, и хоккею. Стараемся выйти из этой ситуации. В этом году у нас был первый опыт сотрудничества с десятью школами Петербурга из разных районов. Теперь там десять «зенитовских» групп начальной подготовки по 20 воспитанников. А это около 200 семей, одноклассники, друзья», — приводит слова Заманского «Петербургский дневник».