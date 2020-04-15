Главный тренер «Автодора» Дональдас Кайрис может возглавить литовский «Ритас»
Главный тренер саратовского «Автодора» Дональдас Кайрис может вернуться в Литву и возглавить один из ведущих клубов страны «Ритас». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
«Дональдас — главный претендент на пост главного тренера «Ритаса». Высока вероятность, что сторонам удастся договориться о долгосрочном соглашении», – рассказал источник в литовском клубе.
Президент саратовского клуба Владимир Родионов сообщил, что клуб прекратил сотрудничество со всеми легионерами, однако не стал комментировать контракт с Кайрисом.
Дональдас Кайрис возглавил «Автодор» в феврале 2020 года. На посту главного тренера он сменил Предрага Крунича. Контракт с 42-летним литовским специалистом был подписан до конца сезона-2020/2021.
«Автодор» расстался со всеми легионерами
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