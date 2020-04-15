«Никс» расстались с бывшим главным тренером сборной России Блаттом

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение расстаться с Дэвидом Блаттом. Как сообщает NY Post со ссылкой на собственные источники, бывший тренер сборной России не будет работать в команде после смены президента.

Блатт был приглашён на должность консультанта Стивом Миллсом, когда тот занимал должность президента. Теперь Миллсса на этом посту сменит Леон Роуз.

Контракт Блатта был рассчитан на сезон-2019/2020. Стороны не будут продлевать соглашение.

Ранее 60-летний Дэвид признался, что у него неизлечимое заболевание — рассеянный склероз, но подчеркнул, что не собирается покидать тренерскую стезю.

За тренерскую карьеру Блатт выиграл трофей Евролиги и Еврокубка, признавался тренером года в Евролиге, а также завоевал золото и бронзу Евробаскета и бронзовые медали Олимпийских игр со сборной России.