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Белякова: сезон в Евролиге надо обязательно доиграть. Первая побегу в зал тренироваться

Белякова: сезон в Евролиге надо обязательно доиграть. Первая побегу в зал тренироваться
Баскетбол / Евролига 0

Игрок екатеринбургского клуба УГМК Евгения Белякова поделилась мнением об остановке женской Евролиги из-за пандемии коронавируса. Турнир был приостановлен на стадии четвертьфиналов. Белякова призвала провести решающие матчи турнира.

«Сезон надо обязательно доигрывать! Наше руководство, наши болельщики заслужили как минимум увидеть концовку сезона вне зависимости, выиграем мы кубок или нет. Считаю, мы должны предпринять эту попытку и сыграть. Если нам скажут, что мы играем через две недели, я первая побегу в зал тренироваться. Кубок должен быть разыгран, моё мнение такое.

Я тренируюсь онлайн — по скайпу, в приложении zoom. Все тренеры очень быстро адаптировались к ситуации, придумали тренировки буквально на полутора квадратных метрах. Стараюсь использовать подручные средства, справляюсь. Сейчас у меня спортивная форма, как мне кажется, даже лучше, чем в сезоне!» — приводит слова Беляковой РИА «Новости».

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