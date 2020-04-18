Сильвер: установить сроки возвращения НБА сейчас нереально, слишком много неизвестного

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер на телеконференции совета управляющих американских лиг заявил, что предположить даты, в которые НБА возобновится, пока невозможно.

«Сегодня слишком много неизвестного, чтобы устанавливать какие-то сроки. Настолько много, что мы даже не можем предложить какие-то варианты. Сейчас мы не можем принять какое-либо решение, и совершенно непонятно, когда сможем», — приводит слова Сильвера ESPN.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен в марте, когда коронавирус обнаружили у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позднее заболевание было найдено ещё у ряда игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Сейчас в США самое большое число заразившихся COVID-19 в мире — 706 880 человек (32 230 погибли, 58 447 выздоровели). В Канаде — 31 927 заболевших (1310 погибли, 10 543 выздоровели).