Керр: будучи одноклубником Джордана, испытывал давление, которого больше никогда не было

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о легендарном Майкле Джордане. Керр и Джордан были одноклубниками в «Чикаго Буллз» с 1995 по 1998 год. Как признался наставник «Голден Стэйт», играть в одной команде с Джорданом было непросто.

«Будучи одноклубником Джордана, я испытывал невероятное давление, которого никогда больше не было. Это было отличной проверкой для меня. Нужно было постоянно прибавлять, бороться и проявлять себя.

Джордан был гениален. Он постоянно повышал уровень конкуренции в команде только благодаря тому, кем он был. Никто не хотел чувствовать, что уступает. Он толкал нас вперёд», — приводит слова Керра USA Today.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. 19 апреля на экраны вышел документальный фильм, посвящённый Джордану. Картина называется The Last Dance.