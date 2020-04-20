Пушков: думаю, Евролига скоро официально завершит сезон

Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на баскетбольный сезон. Спортсмен предположил, что доиграть розыгрыш Евролиги командам уже не удастся. Ранее руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без объявления победителя.
«Честно говоря, я думаю, Евролига скоро также официально завершит сезон. Если пандемия продолжается во всём мире и всё закрыто, то каким образом можно играть? Да и игрокам, даже если они выйдут из самоизоляции, ещё нужно форму набрать. Хотя если Евролига найдёт возможность продолжить сезон, я буду только рад — мы все хотим играть. Но в мире сейчас творится такое, что в позитивный сценарий трудно поверить, всё это не закончится в ближайшее время», — цитируют Пушкова «Санкт-Петербургские ведомости».
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