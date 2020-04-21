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Семьи пассажиров, погибших в крушении вертолёта Брайанта, подали в суд владельца вертолёта

Семьи пассажиров, погибших в крушении вертолёта Брайанта, подали в суд владельца вертолёта
Баскетбол / НБА 0

Семьи четырёх пассажиров, погибших в результате крушения вертолёта легенды НБА Коби Брайанта, подали в суд на компанию, которой принадлежало транспортное средство. Иск подан против компаний Island Express Holding Corp. и Island Express Helicopters Inc., сообщает Associated Press.

Ранее аналогичный иск направила и вдова Брайанта Ванесса. Она в авиакатастрофе также потеряла дочь Джианну. В иске Ванессы указан в качестве ответчика и погибший пилот Ара Зобаян. Семьи погибших пассажиров не стали указывать его в качестве ответчика.

Брайант погиб 26 января 2020 года. Вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.

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