Семьи пассажиров, погибших в крушении вертолёта Брайанта, подали в суд владельца вертолёта

Семьи четырёх пассажиров, погибших в результате крушения вертолёта легенды НБА Коби Брайанта, подали в суд на компанию, которой принадлежало транспортное средство. Иск подан против компаний Island Express Holding Corp. и Island Express Helicopters Inc., сообщает Associated Press.

Ранее аналогичный иск направила и вдова Брайанта Ванесса. Она в авиакатастрофе также потеряла дочь Джианну. В иске Ванессы указан в качестве ответчика и погибший пилот Ара Зобаян. Семьи погибших пассажиров не стали указывать его в качестве ответчика.

Брайант погиб 26 января 2020 года. Вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.