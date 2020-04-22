Капитан сборной Украины Кравцов сравнил людей, отказывающихся носить маски, с обезьянами
Капитан сборной Украины, бывший игрок ЦСКА Вячеслав Кравцов, выступающий за японский клуб «Неофеникс», поделился мнением о пандемии коронавируса. Баскетболист опубликовал видео, снятое в зоопарке.
«Обезьяны не носят маску, потому что ещё не эволюционировали. В человеческом мире, похоже, тоже есть те, кого природа обделила», – написал Кравцов в «сториз» в своём «инстаграме».
По состоянию на 22 апреля в мире заразились коронавирусом более 2,5 млн человек. Уже более 177 тыс. умерли, более 686 тыс. человек выздоровели. В России заразились уже почти 60 тыс. человек, насчитывается 513 летальных исходов.
Практически все соревнования отменены или перенесены. Также было принято решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
Сильвер признался, что НБА не раскрывает новые случаи заболевания игроков коронавирусом
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