Кириленко: у меня есть масса предложений, но пока меня устраивает то, что происходит

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о планах на будущее. Бывший спортсмен признался, что пока не планирует покидать свою должность, хотя и не отказался от амбициозных планов.
«Всё ещё впереди, и никто не знает, куда может пойти моя карьера. У меня есть масса предложений, не генерального менеджера, а на ступеньку ниже. Абсолютно живые предложения.
Сейчас я получаю большой опыт, причём не только опыт работы в федерации, но и в мировом поле. На данный момент у меня много работы, поэтому я об этом не думаю, но никто не знает, что произойдёт через пять-шесть лет. У меня есть некое своё представление, где бы я хотел быть, но пока меня устраивает то, что происходит», — сказал Кириленко в подкасте Sportrecs.
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