Керр сравнил Грина с Родманом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением об игре легенды НБА Денниса Родмана. Керр провёл аналогию между Родманом и форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином.

«Сейчас Родман был бы центровым. Он бы был стартовым центровым и спокойно защищался против любого игрока НБА. Он здорово бы переключался на атакующего защитника, не давай обойти себя. Он был бы Дрэймондом Грином современности, это отличная аналогия», — приводит слова Керра AirrQuotes.

В настоящее время регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда возобновится турнир. Президент США Дональд Трамп уже призвал побыстрее возобновить соревнования в главных американских лигах, чтобы помочь людям пережить самоизоляцию.