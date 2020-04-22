Керр сравнил Грина с Родманом
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением об игре легенды НБА Денниса Родмана. Керр провёл аналогию между Родманом и форвардом «Уорриорз» Дрэймондом Грином.
«Сейчас Родман был бы центровым. Он бы был стартовым центровым и спокойно защищался против любого игрока НБА. Он здорово бы переключался на атакующего защитника, не давай обойти себя. Он был бы Дрэймондом Грином современности, это отличная аналогия», — приводит слова Керра AirrQuotes.
В настоящее время регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда возобновится турнир. Президент США Дональд Трамп уже призвал побыстрее возобновить соревнования в главных американских лигах, чтобы помочь людям пережить самоизоляцию.
Грин считает, что неопределённость с будущим Дюранта помешала «Голден Стэйт»
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