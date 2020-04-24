Гендиректор «Химок» рассказал о сложностях, связанных с доигрыванием сезона в Евролиге

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Евролиге, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Астахов заявил, что клуб выступает за возобновление турнира.

Ранее руководство Евролиги сообщило, что рассматривает возможность проведения «Финала восьми». Итоговое решение должно быть принято до 24 мая.

«Конечно, всем нам хочется доиграть сезон. Столько времени без баскетбола сидим, без своей основной работы. Но возникает очень много вопросов по возможному продолжению сезона. Евролига к 24 мая примет решение, будет ли продолжен чемпионат или завершён. Евролига хочет доиграть регулярный чемпионат, а потом сыграть «Финал восьми». Поэтому в каком-то городе или какой-то стране придется разместить 18 команд, а для этого должно быть достаточное количество спортивных залов для тренировок. Каждая команда, наверное, захочет тренироваться отдельно.

Надо сыграть большое количество матчей «регулярки» плюс «Финал восьми», всё это накладывается на ситуацию с коронавирусом, на карантины, закрытые границы стран, авиасообщения нет. Как игроки из других стран смогут вернуться в свои клубы или они прилетят сразу в эту страну, где доигрываем сезон? Сложно сейчас ответить, удастся ли всё это воплотить. Ждем 24 мая, точного решения Евролиги», — приводит слова Астахова РИА «Новости».