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Понкрашов назвал тренеров, которых считает лучшими в своей карьере

Понкрашов назвал тренеров, которых считает лучшими в своей карьере
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов рассказал, каких тренеров считает лучшими из тех, с кем он работал в своей карьере. К числу лучших баскетболист отнёс Дэвида Блатта, Этторе Мессину и Хавьера Паскуаля.
С Блаттом Понкрашов пересекался в сборной России. С Мессиной защитник работал в ЦСКА, а Паскуаль возглавляет «Зенит» с февраля 2020 года.

«Три лучших тренера в моей карьере: Дэвид Блатт, Этторе Мессина и Хавьер Паскуаль. Многие люди говорят мне о тренерской карьере. Она меня привлекает. Благодаря мастер-классам у меня накопилось много знаний, которые я смогу воплотить в жизнь позже. Тренерская работа — это другой мир. Вижу себя тренером, но как всё сложится — неизвестно. Не хочу загадывать.

Сейчас смотрю на работу своих тренеров уже немного под другим углом. Пытаюсь понять нюансы. У меня было много наставников, у которых есть, что позаимствовать», — сказал Понкрашов в прямом эфире в «инстаграме» «Зенита».

Также посмотрите, как парень ростом 162 см забивает сверху.

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