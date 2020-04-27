Клубы предложили Евролиге обсудить консолидированное понижение контрактов

Ряд баскетбольных клубов обратился к руководству Евролиги и профсоюзу игроков с предложением начать обсуждение консолидированного понижения контрактов. Об этом сообщил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.



«При рецессии в экономике, общем падении доходов, всех кризисных явлениях трудно рассчитывать, что баскетбол окажется тихой гаванью. Потери будут нести все. Многие клубы, в том числе и ЦСКА, уже предложили Евролиге и профсоюзу игроков начать обсуждение консолидированного понижения контрактов. Это больная и токсичная тема, но закрыть глаза на проблему — не значит её решить.



Национальная баскетбольная ассоциация и другие профессиональные лиги могут восстановиться быстрее, там больше механизмов для заработка. Европейский баскетбол — это не про бизнес, это в большей степени амбиции владельцев, а они связаны напрямую с успехом или нет их бизнес-проектов. Снижение зарплат — это сложное решение со многими составляющими", — приводит слова Ватутина ТАСС.

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