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«Был близок к тому, чтобы расплакаться». Леброн поделился эмоциями от фильма про Джордана

«Был близок к тому, чтобы расплакаться». Леброн поделился эмоциями от фильма про Джордана
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что едва сдержал слёзы во время просмотра четвёртой серии документального фильма «Последний танец» о легенде НБА Майкле Джордане.

«Смотрю четвёртую серию. В момент, когда Эм Джей держит свой первый кубок чемпиона, я был чертовски близок к тому, чтобы расплакаться. Сложно объяснить эти чувства и уровень эмоций, когда ты прошёл через весь этот огонь», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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