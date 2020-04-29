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Стефен Карри — о фильме про Джордана: многое узнаю о лидерстве

Стефен Карри — о фильме про Джордана: многое узнаю о лидерстве
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился впечатлениями от просмотра документального фильма «Последний танец», который посвящён Майклу Джордану и «Чикаго Буллз» 1990-х.

«Эпохи настолько разные. Раньше было больше загадок. Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман появлялись во время трансляций матчей, но до следующей игры ты ничего не слышишь о них. Никто не знал о том, какие драматические моменты они переживали.

У «Буллз» есть много общего с «Уорриорз», с нашей историей за последние пять лет, с попытками создать команду. Я действительно многое узнаю о лидерстве из этой ленты. И высоко оцениваю те требования, которые предъявляются к нам сейчас", — приводит слова Карри NBC Sports.

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