Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эпизоды с Курбановым и Клайберном — в топ-20 лучших сейвов в Евролиге за последние 10 лет

Эпизоды с Курбановым и Клайберном — в топ-20 лучших сейвов в Евролиге за последние 10 лет
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео с подборкой лучших сейвов за последнее десятилетие (с 2010 по 2020 год). В список вошли моменты с участием игроков московского ЦСКА Никиты Курбанова и Уилла Клайберна.

«Никогда не сдавайся во время игры! Взгляните на эти 20 лучших сейвов последнего десятилетия», — написала пресс-служба Евролиги под роликом.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон прерван. Евролига приняла решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.

Клайберн рассказал о реабилитации после травмы и назвал главного треш-токера Евролиги
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020