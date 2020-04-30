Эпизоды с Курбановым и Клайберном — в топ-20 лучших сейвов в Евролиге за последние 10 лет

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео с подборкой лучших сейвов за последнее десятилетие (с 2010 по 2020 год). В список вошли моменты с участием игроков московского ЦСКА Никиты Курбанова и Уилла Клайберна.



«Никогда не сдавайся во время игры! Взгляните на эти 20 лучших сейвов последнего десятилетия», — написала пресс-служба Евролиги под роликом.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон прерван. Евролига приняла решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.