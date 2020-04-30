Возможность сыграть в баскетбол вместе с Шакилом О'Нилом продана с аукциона

Член Зала славы НБА Шакил О'Нил стал одной из многих знаменитостей, поучаствовавших в акции All-In Challenge, её цель – собрать деньги на борьбу с COVID-19. Прославленный баскетболист в качестве ставки выставил возможность сыграть пятерым болельщикам вместе с ним.

Предложение О'Нила продано с аукциона за $ 60 тыс., сообщает Bleacher Report. Знаменитый центровой, когда появится возможность, проведёт товарищеский матч с фанатами в формате 3 на 3. Он попеременно будет выступать в каждой из двух команд.



О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.



После этого О'Нил выступал за «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс», но на этом отрезке карьеры обошлось без титулов.