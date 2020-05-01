НБА может начать сезон-2020/2021 в декабре и закончить в июле-августе
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации рассматривает вариант начала сезона-2020/2021 в декабре с завершением в июле-августе 2021 года. Это связано с желанием НБА доиграть сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, сообщает Bleacher Report.
Пока НБА планирует возобновить текущий сезон летом и доиграть осенью. Игроки при этом надеются, что количество матчей регулярного чемпионата в следующем сезоне будет сокращено, чтобы у них осталось время на отдых и восстановление.
Текущий сезон в НБА был приостановлен после того, как COVID-19 был обнаружен у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже коронавирус обнаружили ещё у ряда игроков, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
Руководители некоторых команд НБА и агенты выступают против возобновления сезона
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