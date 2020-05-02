Церемония драфта НБА-2020 перенесена на неопределённый срок

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации проголосовал за перенос церемонии драфта и драфт-комбайна 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19, сообщает ESPN.

Изначально мероприятие должно было состояться в Чикаго 25 июня, теперь же оно ориентировочно пройдёт в августе-сентябре.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Руководство НБА намерено доиграть сезон-2019/2020, один из вариантов решения проблемы — перенос старта следующего сезона на декабрь. Этот также обсуждалось на телефонной конференции Совета.