Церемония драфта НБА-2020 перенесена на неопределённый срок
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации проголосовал за перенос церемонии драфта и драфт-комбайна 2020 года на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19, сообщает ESPN.
Изначально мероприятие должно было состояться в Чикаго 25 июня, теперь же оно ориентировочно пройдёт в августе-сентябре.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказались ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
Руководство НБА намерено доиграть сезон-2019/2020, один из вариантов решения проблемы — перенос старта следующего сезона на декабрь. Этот также обсуждалось на телефонной конференции Совета.
НБА может начать сезон-2020/2021 в декабре и закончить в июле-августе
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