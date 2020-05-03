Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом ESPN

«Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом ESPN
Баскетбол / НБА 0

Документальный фильм «Последний танец», посвящённый легендарному Майклу Джордану и жизни клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» 90-х годов, стал самым популярным среди всех документальных лент ESPN, сообщает Bloomberg.

Двухсерийный фильм на минувшей неделе опередил в рейтинге «Короля тигров» от Netflix. Кроме того, по данным исследовательской группы Parrot Analytics, «Последний танец» вошёл в двадцатку самых востребованных шоу в мире — исследование учитывает упоминания шоу в социальных сетях и просмотры на пиратских сайтах. Также, по мнению агентства, нельзя недооценивать роль пандемии коронавируса: сейчас повысился спрос на документальные фильмы о спорте.

НБА потребуется почти три месяца, чтобы завершить сезон-2019/2020
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020