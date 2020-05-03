«Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом ESPN
Документальный фильм «Последний танец», посвящённый легендарному Майклу Джордану и жизни клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» 90-х годов, стал самым популярным среди всех документальных лент ESPN, сообщает Bloomberg.
Двухсерийный фильм на минувшей неделе опередил в рейтинге «Короля тигров» от Netflix. Кроме того, по данным исследовательской группы Parrot Analytics, «Последний танец» вошёл в двадцатку самых востребованных шоу в мире — исследование учитывает упоминания шоу в социальных сетях и просмотры на пиратских сайтах. Также, по мнению агентства, нельзя недооценивать роль пандемии коронавируса: сейчас повысился спрос на документальные фильмы о спорте.
НБА потребуется почти три месяца, чтобы завершить сезон-2019/2020
Читайте также
- 3 мая 2020
-
07:02
-
00:22
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:37
-
22:22
-
20:50
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
Партнерский контент