«Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом ESPN

Документальный фильм «Последний танец», посвящённый легендарному Майклу Джордану и жизни клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» 90-х годов, стал самым популярным среди всех документальных лент ESPN, сообщает Bloomberg.

Двухсерийный фильм на минувшей неделе опередил в рейтинге «Короля тигров» от Netflix. Кроме того, по данным исследовательской группы Parrot Analytics, «Последний танец» вошёл в двадцатку самых востребованных шоу в мире — исследование учитывает упоминания шоу в социальных сетях и просмотры на пиратских сайтах. Также, по мнению агентства, нельзя недооценивать роль пандемии коронавируса: сейчас повысился спрос на документальные фильмы о спорте.