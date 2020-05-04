Майкл Джордан назвал лучшего разыгрывающего в истории НБА

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в документальном фильме «Последний танец» признался, что лучшим разыгрывающим в истории НБА он считает Мэджика Джонсона.
«Я уважаю талант Айзейи Томаса. На мой взгляд, лучший разыгрывающий всех времён – Мэджик Джонсон, а сразу за ним – Айзейя. Независимо от того, как сильно я его ненавижу, я уважаю его игру», – приводит слова Джордана Clutch Points.
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
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