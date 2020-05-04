Майкл Джордан прокомментировал своё пристрастие к азартным играм

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в документальном фильме «Последний танец» заявил, что не испытывает пристрастия к азартным играм. По его словам, участие в них — лишь форма проявления его соревновательного духа.



«Это не проблема, у меня нет зависимости от азартных игр. Я могу остановиться. У меня есть проблема с соперничеством, с соревновательным духом», – рассказал Джордан.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

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