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Защитник «Локомотива-Кубань» Ведищев: цель – попасть на драфт НБА в ближайшие 2-3 года

Защитник «Локомотива-Кубань» Ведищев: цель – попасть на драфт НБА в ближайшие 2-3 года
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев рассказал о планах выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации через несколько сезонов.

«Я хотел провести этот сезон в Америке, поступить в университет Сент-Джонса в Нью-Йорке, но у меня возникли небольшие сложности с документами. Из-за них я задержался практически до октября в России. Был без команды, пропустил предсезонку из-за этого ожидания. Когда возник вариант с Литвой, почти не думал и сразу поехал.

Да, я прожил в Штатах несколько лет. Вернулся в Россию, чтобы получить образование. Летом вновь хотел поехать за океан, но не получилось. Желание выставиться на драфт есть. Это моя цель на ближайшие два-три года, ведь попасть в НБА – мечта любого молодого баскетболиста. Но для этого нужно очень много и плодотворно работать», — приводит слова Ведищева «Р-Спорт».

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