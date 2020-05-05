Защитник «Локомотива-Кубань» Ведищев: цель – попасть на драфт НБА в ближайшие 2-3 года

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев рассказал о планах выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации через несколько сезонов.
«Я хотел провести этот сезон в Америке, поступить в университет Сент-Джонса в Нью-Йорке, но у меня возникли небольшие сложности с документами. Из-за них я задержался практически до октября в России. Был без команды, пропустил предсезонку из-за этого ожидания. Когда возник вариант с Литвой, почти не думал и сразу поехал.
Да, я прожил в Штатах несколько лет. Вернулся в Россию, чтобы получить образование. Летом вновь хотел поехать за океан, но не получилось. Желание выставиться на драфт есть. Это моя цель на ближайшие два-три года, ведь попасть в НБА – мечта любого молодого баскетболиста. Но для этого нужно очень много и плодотворно работать», — приводит слова Ведищева «Р-Спорт».
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