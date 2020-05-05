НБА получит помощь от правительства США, если возобновит сезон-2019/2020
НБА, которая приостановила сезон-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса, рассчитывает в ближайшее время возобновить соревнования. Как сообщает в своей колонке инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, если этот сценарий удастся воплотить, лига сможет рассчитывать на поддержку со стороны правительства США.
План лиги подразумевает проведение оставшейся части матчей в одном городе. Игроки и персонал клубов пройдут тест на COVID-19, а затем на две недели отправятся на карантин. После 14 дней здоровые баскетболисты начнут готовиться к рестарту в тренировочном лагере.
Приоритетными вариантами НБА в случае завершения сезона в одном городе являются Лас-Вегас и Орландо. Атлантик-Сити, Луисвилл и Гонолулу — запасные варианты.
Сезон НБА может быть доигран в «Диснейуорлде» в Орландо
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