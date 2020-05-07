Игрок «Атланты» Картер по окончанию карьеры хочет стать одним из руководителей клуба НБА

43-летний атакующий защитник клуба НБА «Атланта Хоукс» Винс Картер рассказал, чем планирует заниматься по завершению игровой карьеры.
«Я хочу остаться в игре и продолжать быть наставником в каком-то качестве. Я стремлюсь стать частью группы собственников. Я не зарабатываю такие деньги, чтобы напрямую владеть командой, такой как «Шарлотт Хорнетс» Майкла Джордана… Но в какой-то момент я хочу стать частью группы руководителей, где я всё ещё могу быть тем наставником, в котором нуждаются многие. Я могу стать посредником, чтобы преодолеть разрыв между владельцем и исполнительной стороной», — цитирует Картера Clutch Points.
За свою карьеру в НБА Картер выступал за клубы «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз». За «Атланту» защитник выступает с 2018 года. С 2000 по 2007 год Картер регулярно участвовал в Матчах всех звёзд НБА. Также в 1999 году игрок был признан новичком года в НБА.
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