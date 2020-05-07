НБА проведёт 8 мая видеоконференцию со всеми игроками лиги

Комиссар НБА Адам Сильвер и исполнительный директор профсоюза игроков (NBPA) Мишель Робертс завтра, 8 мая, организуют телефонную конференцию со всеми игроками лиги, сообщает ESPN.

Предполагается, что во время конференции баскетболисты смогут задать все интересующие их вопросы и выразить любые опасения.



Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.



Возобновить тренировки также рассчитывал «Хьюстон Рокетс», но губернатор Техаса продлил приостановку работы спортивных учреждений до 18 мая. В «Атланте Хоукс» планируют приступить к занятиям со следующей недели, но большая часть клубов НБА не собирается выходить с карантина до конца месяца.