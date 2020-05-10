Астахов: в России, в отличие от остального мира, клубы не получают доход от телевидения

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о проблемах с доходами российского баскетбола от телевизионных контрактов.



«Во всём мире основной доход лиги и клубы получают от телевизионных контрактов. Лига заключает договор с телевидением, и выгоду от этого получают все – клубы, профсоюз игроков. К сожалению, эту схему мы пока не можем использовать в России, потому что баскетбол у нас не настолько популярен, чтобы телевидение платило Единой лиге ВТБ какие-то деньги.



Поэтому наша главная задача – профессиональных клубов, спортивных менеджеров, руководителей федераций – популяризировать баскетбол. Все мы идём по этому пути, где-то удачно получается, где-то нет, но я считаю, что с точки зрения самоокупаемости вопрос с телевидением – основной», – сказал Астахов в эфире Межрегиональной любительской баскетбольной лиги «Дай пять!».

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