Форвард «Зенита» Томас: в России больше всего меня впечатлил Красноярск

Форвард «Зенита» Уилл Томас рассказал, какой город в России впечатлил его больше всего.

«Я много играл против ваших клубов. Много раз был в Москве, Казани, Краснодаре. Могу сказать, что все ваши города очень разные, они не похожи друг на друга. Но больше всего меня впечатлил Красноярск. Я тогда играл в Бельгии, мы летели в этот город больше 10 часов. Помню, что вышел из самолёта и замёрз буквально за несколько секунд. На улице было минус 28 градусов, и я такого совсем не ожидал.

В Петербурге очень комфортный климат. Я быстро привык к нему. Да и зима в этом году была очень комфортной и почти не отличалась от этого периода в других странах Европы. Всю зиму я проходил в лёгком пуховике. Это тот город, который я бы порекомендовал посещать всем туристам. Достопримечательности Петербурга невероятно красивые. Плюс тут очень богатый выбор ресторанов — на любой вкус», — приводят слова Томаса «Известия».