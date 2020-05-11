Форвард «Зенита» Томас: в России больше всего меня впечатлил Красноярск

Форвард «Зенита» Уилл Томас рассказал, какой город в России впечатлил его больше всего.
«Я много играл против ваших клубов. Много раз был в Москве, Казани, Краснодаре. Могу сказать, что все ваши города очень разные, они не похожи друг на друга. Но больше всего меня впечатлил Красноярск. Я тогда играл в Бельгии, мы летели в этот город больше 10 часов. Помню, что вышел из самолёта и замёрз буквально за несколько секунд. На улице было минус 28 градусов, и я такого совсем не ожидал.
В Петербурге очень комфортный климат. Я быстро привык к нему. Да и зима в этом году была очень комфортной и почти не отличалась от этого периода в других странах Европы. Всю зиму я проходил в лёгком пуховике. Это тот город, который я бы порекомендовал посещать всем туристам. Достопримечательности Петербурга невероятно красивые. Плюс тут очень богатый выбор ресторанов — на любой вкус», — приводят слова Томаса «Известия».
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