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Джордан: Керр заслужил моё уважение после драки

Джордан: Керр заслужил моё уважение после драки
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан рассказал в документальном фильме «Последний танец», что драка с экс-одноклубником Стивом Керром сблизила баскетболистов.

Джордан повздорил с Керром на одной из тренировок, когда тренер Фил Джексон выписал Майклу несколько фолов подряд на Керре. Стив толкнул обидчика, за что получил удар в голову. Джексон мгновенно выставил Джордана из зала.

«Уже стоя в душе, я подумал, что побил самого маленького парня на этой чёртовой площадке. Потом я сел в машину и позвонил на нашу арену, чтобы мне дали номер Стива. Я набрал ему и сказал: «Приятель, я не имею против тебя ничего личного. Знаешь, мне очень плохо». Керр заслужил моё уважение после той драки. Он не захотел отступать, быть пешкой в эпизоде», – приводит слова Джордана Bleacher Report.

Джордан рассказал, почему не ушёл из баскетбола в 1992 году
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