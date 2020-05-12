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Тренер «Сакраменто»: уверен, что НБА вернётся в августе

Тренер «Сакраменто»: уверен, что НБА вернётся в августе
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер сборной Сербии и помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» Игор Кокошков поделился мнением о возможном возобновлении сезона в НБА.

«Постепенно клубы лиги возвращаются к тренировкам, и я думаю, что в августе мы начнём играть. Это лично моё мнение. Люди хотят смотреть баскетбол, они соскучились по игре! НБА теряет слишком много денег, нарушаются контракты с телевидением, со спонсорами. Если не доиграть текущий сезон, то многие важнейшие процессы, которые нарабатывались годами, могут быть приостановлены, и это приведёт к серьёзным последствиям для всех участников. Поэтому так важно определить чемпиона лиги сезона-2019/2020», — сказал Кокошков в интервью «Известиям».

Сезон в НБА был приостановлен после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус.

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