Кендрик Перкинс: Леброн лучше Джордана, я продолжу стоять на своём

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс опубликовал в «Твиттере» статистику трёх последних проигранных финалов Леброна Джеймса и победных — Майкла Джордана. По его словам, она может служить доказательством того, что именно звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» является величайшим игроков в истории лиги.



«Именно из-за подобных цифр и происходят споры в отношении Леброна и Майкла, кто же из них лучше. Это не настолько очевидно, как считают люди. Когда смотришь на эти цифры, становится понятно, что чемпионство больше зависит от командной работы, чем от индивидуальных результатов. Так что, Леброн, по моему мнению, величайший игрок всех времен, и я продолжу стоять на своём», – написал Перкинс.

Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».