Вяльцев: Куртинайтис готов на рельсы лечь за команду

Атакующий защитник «Химок», двукратный обладатель Кубка Европы Егор Вяльцев поздравил главного тренера подмосковного клуба Римаса Куртинайтиса с днём рождения. Прославленному специалисту 15 мая исполнилось 60 лет.



«Для нашего тренера второе место сродни поражению — победа и только победа! Римас за баланс во всём. Он выслушает игрока, может открыть дискуссию. Но если чувствует свою правоту, то обязательно найдёт слова, чтобы убедить оппонента. Куртинайтис готов на рельсы лечь за команду, а команда готова биться за него», — приводит слова Вяльцева портал «Подмосковье сегодня».



Куртинайтис — один из самых титулованных баскетболистов мира. В его коллекции есть три олимпийские медали: в составе сборной СССР он стал чемпионом Сеула-1988, а выступая за национальную команду Литвы, выиграл бронзу Барселоны-1992 и Атланты-1996.

Куртинайтис хочет содействия РФБ и Единой лиги ВТБ, чтобы «Химки» остались в Евролиге