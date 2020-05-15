Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

The Athletic: Карри – главная причина, по которой Адетокунбо может перейти в «Уорриорз»

The Athletic: Карри – главная причина, по которой Адетокунбо может перейти в «Уорриорз»
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в 2021 году может выйти на рынок свободных агентов, а затем присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз». Как сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер, к этому решению его может подтолкнуть наличие у «воинов» такого квалифицированного разыгрывающего защитника, как Стефен Карри.

«Знающие люди видят в Стефене Карри главную причину, по которой Яннис устремит свой взор на «Голден Стэйт Уорриорз», — пишет Слэйтер.

Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла было диагностировано опасное заболевание. В настоящий момент лига разрабатывает варианты по возобновлению сезона.

Раскрыта личность хакера, взломавшего «твиттер» и банковский счёт Янниса Адетокунбо
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020