The Athletic: Карри – главная причина, по которой Адетокунбо может перейти в «Уорриорз»

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в 2021 году может выйти на рынок свободных агентов, а затем присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз». Как сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер, к этому решению его может подтолкнуть наличие у «воинов» такого квалифицированного разыгрывающего защитника, как Стефен Карри.



«Знающие люди видят в Стефене Карри главную причину, по которой Яннис устремит свой взор на «Голден Стэйт Уорриорз», — пишет Слэйтер.



Напомним, 12 марта в НБА из-за риска распространения коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла было диагностировано опасное заболевание. В настоящий момент лига разрабатывает варианты по возобновлению сезона.

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